Søllested-vognmand kører derudaf med 510 hollandske heste

Fredag 3. marts 2017 kl: 09:30

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede trækker har en seks-cylindret dieselmotor på 12,9 liter, der kan yde op til 510 hk.





Førerhus er at Super Space Cap-førerhus med skylights på toppen. lygteenheder i kofangeren med kombineret tågelygte og kurvelysfunktion.

På chassiset er der monteret et rustfri værktøjsskab i højre side, trekanter med dørk mellem skærmene, opbevaringsboks til anhængertilslutninger bag førerhuset, dørkplade i aluminium og luftforskydelig skammel.

Inde i kabinen er der eksempelvis Super Air førersæde med høj ryg, justerbar skulderstøtte og med to varmeindstillinger, køleskabsskuffe på 42 liter under den nederste køje og kaffemaskine.





Den nye DAF er leveret af Anders Larsen hos Lastas Trucks Danmark A/S.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.