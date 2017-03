Færgerederi opruster med kommunikationschef

Af: Redaktionen Med næste års overtagelse af ruten til Bornholm står rederiet foran sin største organisatoriske udvikling nogensinde.- Vi står over for en række store og positive forandringer i rederiet, og i den forbindelse tilpasser vi naturligvis også det organisatoriske set-up. En af de understøttende justeringer bliver ansættelsen af Jesper Maack, der skal stå i spidsen for en kommunikation i tråd med rederiets øvrige værdier, planlægning og ambitioner, siger Jesper Skovgaard, der er kommerciel direktør i Mols-Linien.Jesper Maack er uddannet journalist, og har en fortid på medier og store virksomheder som Danmarks Radio, TV 2 og Stofa. Hans fortid har spundet et solidt netværk og givet ham allround erfaring inden for blandt andet pressehåndtering og intern kommunikation. Desuden bidrager Jesper Maack med en politisk og kommerciel indsigt, der samtidig baner vejen for en naturlig forståelse af Mols-Liniens forretning.- Det her bliver et interessant kapitel i min karriere, og jeg glæder mig til at præge den tur, som Mols-Linien med de forestående ændringer begiver sig af sted på. Jeg har fra både Stofa og DR erfaring med at arbejde med kommunikation som led i forandrings- og udviklingsprocesser, så det er det helt rigtige tidspunkt, jeg springer om bord og smøger ærmerne op, siger Jesper Maack.Mols-Liniens nye kommunikationschef tiltrådte sin nye stilling onsdag i denne uge.