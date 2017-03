Seks stationer skal opgraderes langs banen mod syd

Torsdag 2. marts 2017 kl: 14:21

Begynder i Eskilstrup

Ringsted-Femern Banen vil sammen med den nye bane mellem København og Ringsted over Køge give markante tidsbesparelser for togpassagererne

Det vil i fremtiden være muligt at rejse fra Nykøbing Falster til København på en time. I dag er rejsetiden lidt over halvanden time

Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 milliarder kroner

Af: Redaktionen - Med underskrivelsen af kontrakten, som indeholder de fleste stationsarbejder på Ringsted-Femern Banen, har vi endnu engang rundet en vigtig milepæl i projektet. Opgaven er både spændende og udfordrende, og vi ser frem til samarbejdet med Barslund A/S, der samlet set har leveret den bedste løsning i forhold til projektets krav og mål såvel økonomisk som teknisk, siger Jens Ole Kaslund, der er projektdirektør i Banedanmark.Hos Sund & Bælt, hvis datterselskab finansierer opgraderingen af de danske landanlæg, er man også godt tilfredse med underskrivningen.- Stationsentreprisen er endnu en vigtig brik i forberedelserne til en fast Femern Bælt forbindelse. Det er glædeligt, at vi nu er kommet i gang med at udbygge jernbanen frem til den faste forbindelse på dansk side, så vi om få år kan begynde at se de første gevinster for de rejsende på strækningen til gavn for den lokale og regionale udvikling, siger Lars Fuhr Pedersen, der teknisk direktør i Sund & Bælt.Stationsentreprisen indeholder blandt andet omfattende perronarbejder på Glumsø, Lundby, Nr. Alslev, Eskilstrup, Vordingborg og Nykøbing Falster stationer. Derudover skal der udføres konstruktionsarbejder på fodgængerbroer og elevatorer og etableres afskærmning mod kørestrøm. Dertil skal der etableres støttevægge og støjskærme på enkelte af stationerne.Stationsentreprisen indeholder desuden en option på en udvidet og ny forplads på Glumsø Station og nyt parkeringsareal på Vordingborg Station.Arbejderne ventes at begynde på Eskilstrup Station til efteråret, og Banedanmark forventer at være færdige med den sidste station med udgangen af 2021.Opgraderingen af stationerne er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.