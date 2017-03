Tre dages kontrol bestød bøder til 248 bilister

Torsdag 2. marts 2017 kl: 12:27

Af: Jesper Christensen Ifølge TISPOL - det europæiske netværk for færdselspoliti - udskrev politiet i Holland bøder til 214 bilister - her af var 65 lastvognschauffører - der brugte deres telefon under kørslen.









Baggrunden for kontrollen, der fandt sted på motorvej A7 ved Joure-tilslutningen nær Groningen, var blandt andet, at var sidst på året sidste år skete to alvorlige uheld på stedet.









Ifølge TISPOL udskriver politiet i Holland jævnligt bøder til bilister, der bruger deres telefoner, mens de kører.









Ud over bøder for at tale i mobiltelefon under kørslen, fik over 30 bilister bøder for at køre for stærkt. Politiet standede også lastbilchauffører, der overhalede, hvor det ikke var tilladt.









Derudover skrev politiet bøder til bilister, der overhalede indenom eller på spærreflader.









En bilist blev standset, fordi han havde kørt 199 km/t, hvor det kun var tilladt at køre 130. Han blev også taget for at have overhalet inden om i to tilfælde. Bilisten måtte aflevere sit kørekort.

















