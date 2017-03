SAS-piloter vil bevare skandinaviske arbejdspladser

Torsdag 2. marts 2017 kl: 11:54

Af: Redaktionen SAS har oplyst, at ved at knytte et antal nyindkøbte Airbus 320 NEO-fly til baser i henholdsvis London og Spanien, vil SAS opnå en omkostningsstruktur, der er mellem 20 og 30 procent mindre end tilsvarende operationer med base i Skandinavien.Dansk Pilotforening (DPF) mener, at sammenligningerne på omkostningerne, som kommer frem blandt andet på dialogmøder, som SAS afholder for deres personale, er misvisende.Ud over at regne med mindre lønomkostninger har SAS også medtaget effekten af færre omkostninger til vedligeholdelse med i regnestykket, da flyene er helt nye. Derudover regner SAS med færre omkostninger til administration og planlægning, herunder IT systemer.SAS’ piloter peger på, at de gennem de seneste år har givet SAS en stribe indrømmelser - størst i 2012, hvor SAS pegede på, at selskabet var i fare for ikke at overleve.Disse indrømmelser, sammen med fokusering på "Core SAS," har medført, at SAS de seneste år er kommet ud med et overskud i milliardklassen og siden 2012 har skabt 11,4 milliarder svenske kroner i positiv likviditet.Piloternes indrømmelser på lønnen betyder ifølge Dansk Pilotforening, at en nyansat pilot i SAS ligger lønmæssigt på niveau eller lavere end flere af de nærmeste konkurrenter - inklusiv ”low-cost carriers.” Samtidigt stiger pilotlønningerne i Asien og USA og nærmer sig ifølge Dansk Pilotforening det dobbelte af, hvad SAS i dag tilbyder.Dansk Pilotforening mener derfor, at det er et tvivlsomt argument, når SAS blandt andet skyder skylden på lønomkostninger i Skandinavien for at udflage produktionen til andre lande.Dansk Pilotforening vedgår, at registrering af et selskab i Irland kan have en positiv skatteeffekt for firmaet, men det betyder samtidig en mistet indtægt i de skandinaviske lande. Effekten af udflagningen er ifølge Dansk Pilotforening, at de samlede omkostninger for SAS’ resterende flyoperationer i Skandinavien ikke bringes ned som følge af tilgang af nye og mere rentable fly. De skandinaviske enheder vil heller ikke høste frugten af nyansatte og billigere personale.Dansk Pilotforening mener, at de resterende skandinaviske fly vil få sværere og sværere ved at betale for den tunge administration, og argumentet for yderligere udflagning vil blive en selvopfyldende profeti.Ifølge piloterne vil udviklingen på sigt betyde øgede omkostninger for samfundet, når ikke kun de skandinaviske besætninger forsvinder fra flyene, men også teknisk vedligehold, uddannelse og sikkerhedsorganisationer flytter til lande med mindre beskatning.Dansk Pilotforening har eksisteret siden 1962 og repræsenterer ca. 90 procent af SAS piloterne på base København. Dansk Pilotforening har forhandlingsretten overfor SAS.