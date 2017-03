Temadag har gas til busser som overskrift

Torsdag 2. marts 2017 kl: 10:51

Hvad er den politiske vision bag klima- og miljøvenlig bustrafik?

Er biogas (altid) en god vej til CO2-neutral bustrafik?

Er elbusser en endnu bedre vej at gå?

Hvilke alternativer er en overvejelse værd?

Hvordan løser kommunen opgaven i praksis i samarbejde med trafikselskab, busselskaber og gasleverandører?

Virker det?

Velkomst - Danske Busvognmænd, Bilernes Hus, TINV

Fra vision til virkelighed - derfor skulle Silkeborg Kommune have biogasbusser i 2016 - Frank Borch-Olsen (C) Formand for Vej- og trafikudvalget i Silkeborg Kommune

Diesel-, gas- eller el-drift? Det bedste valg for den enkelte case i forhold til økonomi og miljø (CO2, støj, partikler mv) - Christian Hedegaard Gravesen, Teknologisk institut

Et brancheperspektiv på status og muligheder for biogas - Derfor er det en gevinst! - Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas

Hvem løser opgaven og hvordan? Udbud tilpasset kommunens ønsker - Thomas Dalgaard Mikkelsen, Funktionsleder for kontrakter, IT og afregning

Biogasbusser i drift – virker det? - Gert Højgaard, Teknisk chef, Tide Bus Danmark

Rundvisning: Besigtigelse af gasbusser og anlæg for gastankning - Tide Bus Danmark, Nature Energi, Scania

Opsummering og afrunding

Af: Redaktionen Flere og flere kommuner ønsker sig en CO2-neutral og pålidelig busdrift. Flere alternative teknologier er på tale og valget kræver grundige forberedelser.Det er udgangspunktet for temadagen, hvor man kan høre om muligheder og erfaringer med biogas.Temadagen forsøger at komme med svar på følgende spørgsmål:Programmet for temadagen, der finder sted i Bilernes Hus på Bredhøjvej i Silkeborg