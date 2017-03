PostNord udvider samarbejdet med Volvo Cars

Torsdag 2. marts 2017 kl: 09:59

Af: Redaktionen For at bygge en Volvo personbil er der behov for mellem 20.000 og 30.000 forskellige dele. Det udvidede samarbejde mellem Volvo Cars og PostNord betyder, at PostNord nu tager sig af leverancerne fra omkring 50 underleverandører i Sverige til Volvo Cars fabrik i Torslanda ved Göteborg.Samarbejdet med PostNord har betydet, at Volvo Cars oplever færre skader og forsinkelser på godset.





PostNord i Sverige begyndte for tre år siden af styrke sit fokus på tilbud inden for det tungere logistik-segment. I dag samarbejder PostNord med et stigende antal virksomheder, når det gælder parti- og stykgods.







- Det er ekstra glædende, at vi har fået denne opgave af Volvo Cars. PostNord er i dag en ledende forretningspartner inden for butiksleverancer i detailhandlen, og nu storsatser vi på parti - og stykgods til industrien, siger Anders Holm, der er administrerende direktør i PostNord Sverige.









Han vil gerne have, at PostNord i Sverige opfattes som en fremsynet, fleksibel og lydhør virksomhed sammenlignet med de store udenlandske logistikvirksomheder.







© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.