Påkørsler behandles som skadevoldersager

VEJDIREKTORATET:

Torsdag 2. marts 2017 kl: 09:44

Fremtidssikret mange år frem



Af: Redaktionen - Vejdirektoratet vil gerne advare mod denne tendens og gøre opmærksom på, at bommene ikke stopper, når de er ved at blive sænket. Alle påkørsler af bommene vil blive behandlet som en skadevoldersag, hvor skadevolderen vil blive holdt økonomisk ansvarlig for alle skader, siger Christian Bugge Hansen.Vejdirektoratet oplyser, at bommene ved klapfaget er blevet udskiftet i forbindelse med den seneste tids arbejder med at sikre broen for påsejlinger og med at installere nyt elektrisk system på broen. Både bommene ved landfæsterne, og bommene ved klapfaget, styres af brovagten. Brovagten vil som tidligere vælge at sænke bommene på et tidspunkt, hvor der synes at være et naturligt hul i trafikstrømmen.Udskiftningen af de elektriske systemer har også omfattet styringen af klappen. Den gamle styring var baseret på systemer, hvortil det ikke længere var muligt at finde reservedele.Vejdirektoratet har nu fremtidssikret broens elektriske systemer og forventer, at broen kan fungere problemfrit i mange år fremover. I forbindelse med udskiftningen af de elektriske systemer på broen er der også iværksat en ny og udvidet videoovervågning af trafikken på broen.



Trafikken bliver overvåget af brovagten via skærme i brohuset. Dette giver brovagten mulighed for hurtigt at gribe ind i tilfælde af uregelmæssigheder på broen. Der er endvidere etableret ny belysning af kørebanen på broen.





