Vejdirektoratet opstiller bomme på begge sider af Aggersundbroen

Torsdag 2. marts 2017 kl: 09:37

Af: Redaktionen Vejdirektoratet har gennem de seneste to år gennemført mange spærringer af Aggersundbroen. Spærringerne er gennemført af hensyn til arbejdet med sikringen af broen mod skibsstød, samt i forbindelse med installering af nye elektriske systemer på broen.





Alle disse arbejder er afsluttet med udgangen af februar. De nye elektriske systemer betyder nogle ændringer for de trafikanter, der benytter broen.





Den mest væsentlige ændring er, at der nu er bomme ved hvert landfæste. Bommene er etableret i forbindelse med de eksisterende røde blink, der anvendes, når broen skal spærres af hensyn til de brede transporter, der optager begge kørebaner på broen.





- Det er desværre Vejdirektoratets erfaring, at nogle bilister har haft en tendens til at øge hastigheden, når de ser, at bommene sænkes, for at forsøge at køre under bommene, inden vejen spærres. Vejdirektoratet vil gerne advare mod denne tendens og gøre opmærksom på, at bommene ikke stopper, når de er ved at blive sænket, siger Vejdirektoratets fagprojektleder Christian Bugge Hansen.











