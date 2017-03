Mercedes-Benz kører ud på det danske marked med et nyt mærke

Onsdag 1. marts 2017 kl: 15:54

Senere på året leveres den fuldt elektriske eCanter til udvalgte kunder

Japanske Fuso er et af verdens største bus- og lastbilmærker med en historie, der går tilbage til 1932, hvor den første Fuso-bus kørte ud fra fabrikken

Fuso har et bredt udvalg af busser og erhvervskøretøjer, men det bliver Canter, der vil indgå i Mercedes-Benz’ produktudvalg i Danmark

Fuso Canter til det europæiske marked produceres i Tramagal i Portugal, mens køretøjet er udviklet i Japan

Som en del af Daimler-koncernen er Fuso underlagt de samme kvalitetskrav, og bilen gennemgår de samme tests, som alle andre biler fra mærker under Daimler-paraplyen

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Mercedes-Benz betegner Fuso Canter som en robust og manøvredygtig lastbil, der dækker specifikke behov hos blandt andre renovationsfirmaer, distributionsvirksomheder og håndværkere. Produktprogrammet strækker sig fra 3,5 ton til 8,5 ton dieselbiler og indeholder derudover en 7,5 ton Fuso Canter Hybrid.Hos Mercedes-Benz glæder Fuso Manager Kenneth Vestergaard sig til at introducere lastbilen blandt de øvrige biler fra den tyske koncern.- Fuso Canter er en kompakt, stærk og fleksibel lastbil. Den er et velkendt syn på specielt det asiatiske marked, hvor den har stjernestatus som en rigtig arbejdshest. Størrelsen og højden på bilen gør den ideel til kørsel i byerne, hvor den let kommer gennem de mange snævre gader, porte og parkeringskældre, siger Kenneth Vestergaard og fortsætter:- Faktisk har Fuso Cantar den samme svingradius som den lille by-bil, smart. Og netop til de byer og kommuner, som går forrest i kampen for miljøet, er hybridversionen det ideelle valg, da den giver op til 23 procent brændstofbesparelse. Og allerede senere på året leveres den fuldt elektriske eCanter til udvalgte kunder.Fuso Canter leveres som chassis til opbygning med tre førerhusvarianter - Standardkabine, Comfortkabine samt dobbeltkabine med plads til syv personer. Desuden kan den leveres med fabriksmonteret Scattolini fast- eller tiplad.Den japansk udviklede lastbil, der til det europæiske marked produceres i Portugal, leveres med motorvarianter på 130, 150 eller 175 hk samt 150 hk parrallelhybrid. Der er mulighed for op til 400 Nm kraftudtag og automatisk dobbeltkobling gearkasse - den såkaldte DUONIC - på alle varianter.- Canteren har nogle åbenlyse kvaliteter, som ligger helt i tråd med Mercedes-Benz’ filosofi, og samtidig passer den perfekt ind i vores allerede brede udvalg af biler. Vi er glade for, vi nu kan tage hul på det næste skridt med Fuso Canter, som også vil være synlig på Transport 2017 i Herning senere på måneden, siger Jens Tittel, der er salgschef for Trucks hos Mercedes-Benz Danmark.Fuso Canter vil fra 1. marts blive forhandlet og serviceret af de autoriserede Mercedes-Benz lastbilforhandlere i Aarhus, Hillerød, Ringsted, Esbjerg, Kolding, Odense, Greve og Ålborg og med service i Avedøre.