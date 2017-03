Indenrigsflytrafikken til og fra Aalborg kom højere op

Onsdag 1. marts 2017 kl: 16:00

Af: Redaktionen Februar sidste år havde 29 dage på grund af skudåret og det gav en samlet passagertrafik på 108.883 rejsende. I år endte februar med det normale antal dage på 28 på 106.408 rejsende. Opgjort pr dag blev februar i år dermed bedre end februar sidste år.Indenrigstrafikken viste en fremgang på 4,6 procent i februar 2017 i forhold til samme måned sidste år. I februar 2017 fløj der 67.693 passagerer til og fra København mod 64.739 i februar 2016. Chartertrafikken gik frem med 10,2 procent i forhold til samme måned sidste år, idet 16.198 fløj til og fra Aalborg Lufthavn i februar 2017 mod 14.700 i februar 2016.



- Februar viser endnu engang en markant fremgang i indenrigstrafikken - faktisk for 16. måned i træk – det er et stærkt produkt, og sammen med fremgangen i chartertrafikken, er det en tilfredsstillende udvikling i Aalborg Lufthavn, siger Søren Svendsen, der er direktør i Aalborg Lufthavn.





Godt nyt for udenrigstrafikken

Tallene for udenrigstrafikken i februar 2017 viser en forventet tilbagegang på 23,5 procent. 22.517 passagerer fløj direkte fra Aalborg Lufthavn til udlandet i forhold til samme måned sidste år, hvor dette tal var 29.444.





Men der er grund til optimisme. Hollandske KLM satte midt i februar en fjerde afgang ind på selskabet rute mellem Aalborg og Amsterdam, hvilket er fem uger tidligere end først planlagt. Endvidere blev det offentliggjort, at lavprisflyselskabet Ryanair fra Irland sidst i oktober begynder at flyve til og fra Aalborg Lufthavn med tre ugentlige afgange til lufthavnen i Stansted ved London. Endvidere blev det også meldt ud at Norwegian 28. marts indsætter en tredje ugentlig afgang til lufthavnen i Gatwick - også ved London.





- På udenrigsområdet går vi en spændende tid i møde. Udover de senest offentliggjorte nyheder, så ser vi meget frem til 26. marts, hvor SAS åbner ruten til Oslo med fem afgange om ugen, og lige så mange retur - til glæde for såvel erhvervslivet som turismen, siger Søren Svendsen.









