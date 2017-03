Rederierne taber på europæisk boksekamp om frihandel

DANMARKS REDERIFORENING:

Onsdag 1. marts 2017 kl: 13:52

Af: Redaktionen I den seneste tid har frihandel været et stærkt debatteret emne i EU-Parlamentet - ikke mindst i forbindelse med afstemningen om den canadiske frihandelsaftale CETA. Her var landene i den socialdemokratiske gruppe i parlamentet rygende uenige, og den uenighed tog de to politikere tirsdag med i bokseringen, hvor særligt emner som protektionisme og frihandelsaftaler skabte en debat.Maria Arena er modstander af den måde, CETA er blevet stemt igennem på, lige som hun kritiserer TTIP-aftalen mellem EU og USA for at være gammeldags og uigennemsigtig. For hende er det vigtigt, at fremtidens frihandelsaftaler indeholder gennemsigtighed, demokrati, ansvar og solidaritet.





- I dag kalder man CETA for fremtidens handelsaftale. Men det er en gammel aftale. Den blev forhandlet færdig i 2014, og selvom der er kommet et nyt parlament siden da, er det stadig en gammel aftale, vi skal stemme igennem, som vi ikke har haft nogen indflydelse på, sagde Maria Arena og tilføjede:





- Jeg vil gerne en dag have handelsaftaler med Kina og USA, men jeg vil ikke have en gammeldags aftale, hvor vi ikke bliver hørt.





To tredjedele af eksporten foregår i dag udenfor EU's grænser. Derfor kan den danske socialdemokrat Ole Christensen godt forstå, at danske rederier presser på for at få skabt flere handelsaftaler over Atlanten og til Afrika.





- Frihandelsaftaler er gode. CETA er den bedste handelsaftale nogensinde. Jeg vil gerne have flere gode og sikre arbejdspladser i Europa. Det gør vi med frihandelsaftaler, sagde Ole Christensen og tilføjede, at han godt kan forstå investorernes skepsis overfor fremtidens eksportmarkeder.





- Jeg forstår godt, at investorer på begge sider af Atlanten er lidt bange for politikerne. For de ved ikke, hvordan der bliver reguleret, sagde han.





I Danmarks Rederiforeningen bakker man fuldt op om frihandelsaftaler, som er afgørende for, at Danmark fortsat bevarer sin førerposition som en af de største nationer indenfor skibsfart.





- Søfart skaber en global sammenhængskraft, der både skaber vækst og jobs. Danske rederier er afhængige af global markedsadgang. Derfor er det nødvendigt, at EU sikrer frihandel med disse markeder, sagde Anne H. Steffensen, der også var i den verbale boksering for at debattere.





























© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.