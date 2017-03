VLAK-Regeringen vil fjerne alderskrav ved kørekort til ældre

Onsdag 1. marts 2017 kl: 13:36

Af: Jesper Christensen VLAK-Regeringen kalder også det gældende krav for overflødigt, besværligt, bureaukratisk, nedværdigende og dyrt for de ældre. Derfor foreslår VLAK-Regeringen nu at fjerne alderskravet for kørekort til ældre.Ifølge VLAK-Regeringen er screeningen af ældres køreevner i Danmark baseret på en ifølge VLAK-Regeringen forkert antagelse om, at ældre udgør en større risiko i trafikken, fordi de med alderen svækkes mentalt og fysisk.Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) mener, at der ikke er noget videnskabeligt belæg for, at ældre er til større fare i trafikken end andre aldersgrupper.I sin argumentation for at ophæve kravet om lægetjek henviser han til undersøgelser af uheldsrisiko, som viser, at ældre er gode til at overholde fartgrænser, og at de har en lav risikovillighed.







- Samtidig har det meget stor betydning for de ældres mobilitet og livsglæde, at de på egen hånd kan komme fra A til B og handle eller besøge familie og venner, siger Ole Birk Olsen, der kalder det eksisterende krav om lægetjek, når man bliver 75 år, for et forældet regeltyranni, der er til mere skade end gavn.





Lovforslaget om at fjerne alderskravet lægger op til at skærpe anvendelsen af lægelige kørselsforbud og indberetningspligt i tilfælde af, at en ældre er til fare for sig selv eller andre.





VLAK-Regeringen’s argumenter for at fjerne kravet om lægetjek, når man runder 75 og fortsat ønsker at have kørekort:

Studier viser, at lande uden aldersscreening ikke har signifikant flere ulykker blandt ældre end lande, der som Danmark har aldersscreening

En fjernelse af aldersscreeningen som den er i dag betyder, at hver enkelt ældre bilist i gennemsnit sparer 650 kroner hvert andet år for aldersgruppen 75 til 80 år, og hvert år for alle over 80 år

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har vist, at de primære årsager til ældres ulykker i trafikken er nedsat evne til at bearbejde mange informationer på samme tid og pludseligt opstået manglende bevidsthed. Men det er symptomer, som ofte opstår uforudset og med meget kort varsel, og som ikke nødvendigvis opdages ved almindelig aldersscreening

Det er gruppen af unge bilister mellem 18 og 24 år, som har den markant højeste risiko for at blive indblandet i trafikulykker

- Samtidig har det meget stor betydning for de ældres mobilitet og livsglæde, at de på egen hånd kan komme fra A til B og handle eller besøge familie og venner, siger Ole Birk Olsen, der kalder det eksisterende krav om lægetjek, når man bliver 75 år, for et forældet regeltyranni, der er til mere skade end gavn.Lovforslaget om at fjerne alderskravet lægger op til at skærpe anvendelsen af lægelige kørselsforbud og indberetningspligt i tilfælde af, at en ældre er til fare for sig selv eller andre.VLAK-Regeringen’s argumenter for at fjerne kravet om lægetjek, når man runder 75 og fortsat ønsker at have kørekort:

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.