Chauffør får sin syvende Scania

Onsdag 1. marts 2017 kl: 12:29

Af: Redaktionen - Vores chauffør Per Sloth har kørt for os i 28 år, og den nye S 520 er den syvende i rækken af nye Scania’er, som han har haft ansvaret for, siger direktør Werner Larsson, der er tredje generation i virksomheden, der bærer hans bedstefars navn.- Vi har kun det ene vogntog, men vi benytter naturligvis også en masse andre transportører til at distribuere vores produkter over hele Europa. Vi mener dog, det er vigtigt at være synlige, så derfor skal vores eget vogntog - ud over at være et effektivt transportmiddel - også være et rullende visitkort ude på landevejene. Det sætter både vi og chaufføren en ære i, siger Werner Larsson videre.Den nye Scania forventes lige som sine forgængere at køre omkring 100.000 kilometer om året. Werner Larsson Fiskeeksport A/S har en vognmandstilladelse, så derfor kan bilen også tage returlæs med hjem til Danmark. Bilen er leveret af Stiholt i Sæby, hvor Werner Larsson har valgt at tegne komplet reparationsaftale inklusiv udvidet drivlinegaranti på bilen - ikke fordi han generelt er nervøs for driftssikkerheden, men for at få økonomisk overblik og tryghed, når vogntoget repræsenterer virksomheden på de europæiske landeveje.





Fakta om Werner Larsson A/S' nye Scania S 520 A 6x2/4NB

16-liters V8-motor på 520 hk med et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm, 14-trins gearkasse med integreret overgear og automatiseret Opticruise-gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagtøj med en gearing på 2,59:1 af hensyn til omdrejningstal ved motorvejshastighed

Førerhus med fladt gulv og højt tag. Udrustet med blandt andet premium sæder med integreret ventilation, læderpakke, premium lydanlæg med navigation, farveinstrumentering med syv-tommer farvedisplay, termosideruder, elektronisk klimaanlæg og ekstra oliefyr, 220 V fjernsyn og mikroovn

Leveret med sikkerhedssystemerne AEB (nødbremsesystem), LDW (sporassistent), ACC (afstandsradar), ESP (stabilitetssystem), Hill hold (igangsætningssystem), EBS (elektronisk bremseregulering), Retarder (hydraulisk hjælpebremse), LED for- og baglygter, cyklist-kamera i højre side

Fabriksopbygget med forskydelig drejeskammel og originale sideskørter. 715 liter brændstoftanke, 76 liter AdBlue-tank. Opbygning suppleret af Stiholt i Sæby med heldækkende alu-dørk og diverse arbejdslys, NATO-stik med mere

Fabrikslakeret førerhus og chassis

Solgt af markedschef Jens Holger Pedersen

Werner Larsson Fiskeeksport A/S har specialiseret sig i produktion af især sild og makrelfileter. Sildende forædles især til de såkaldte ”Maatjesharing” (matjessild) til eksempelvis Holland og Tyskland, mens makrelfileterne, som Werner Larsson også har en stor produktion af, primært går til Tyskland og Sverige.







