Sten, grus og skærver fylder godt på kajen i Horsens

Onsdag 1. marts 2017 kl: 12:12

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De 397.000 ton sten, grus og skærver er omkring halvanden gang mere end for fem år siden i 2012. Stort set alle stenene går til lokale virksomheder, som enten sælger dem videre til for eksempel byggemarkeder eller producenter af beton og asfalt.Den næststørste godstype er aske, som tegner sig for knap 108.000 ton, mens stål er tredjestørst med lidt over 95.000 ton. Herefter følger foderstoffer og skrot.De 831.000 tons i 2016 var en markant ny rekord for Horsens Erhvervshavn. resultatet var 7,6 procent bedre end resultatet for 2015, som i forvejen leverede en ny omsætningsrekord.