Horsens Kommune fremlægger ny trafikplan med forbindelse til havnen

Onsdag 1. marts 2017 kl: 12:05

Af: Redaktionen Til billedet hører, at en ny motorvejstilkørsel ved Hatting fra sommeren 2018 vil give en bedre og direkte til- og frakørsel for aktiviteterne på havnen.Foreløbig opererer den nye trafikplan med, at den nye omfartsvej skal stå færdig om godt 10 år, men det tidsperspektiv bekymrer ikke havnedirektør Claus Holm Christensen.Han betegner planen som meget vigtig for havnen og de ca. 800 arbejdspladser, der er forbundet med havnen.- Planen understreger, at Horsens ønsker en aktiv erhvervshavn i mange år fremover, og for virksomhederne betyder det, at den sidste rest af tvivl om fremtiden nu må være visket bort. Erhvervshavnen er her også i fremtiden, og for virksomhederne giver det en sikkerhed for, at det kan betale sig at investere i Horsens, siger Claus Holm Christensen.