Statsstøtte må ikke undergrave fair konkurrence

DTL TIL EU OM POSTNORD’S DANSKE PROBLEMER:

Onsdag 1. marts 2017 kl: 11:30

Vogtere af fri konkurrence



Af: Redaktionen Vognmandsorgansitionen DTL skriver direkte til EU’s konkurrence-kommissær Margrethe Vestager, der var dansk økonomiminister i den tidligere SR-Regering. DTL’s budskab er, at enhver politisk løsning skal gås efter i sømmene - hvad enten den er på finansloven eller om den kommer gennem regelændringer til fordel for PostNords virksomhedsdrift- Sagen om PostNord, trækker stor opmærksomhed i øjeblikket. Særligt det store underskud i den danske del af koncernen, der må indebære at egenkapitalen er væk ultimo 2016. Sagen aktualiseres yderligere af, at PostNord ifølge Politiken har oplyst ejerne, at der er behov for en kapitaltilførsel på fire milliarder kroner. Derfor er der behov for at EU-Kommissionen kommer på banen, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTL - Danske Vognmænd.Han peger på, at det store underskud for den danske del af koncernen, og dermed tabet af egenkapitalen, er et kæmpe problem.- DTL-Danske Vognmænd repræsenterer mange distributionsvirksomheder og vognmænd, der dagligt er i konkurrence med PostNord. Vi er bekymrede for, om det forhold på den ene side medfører prisdumping og på den anden side udløser en statslig redningskrans, som vil undergrave den fri konkurrence yderligere, siger Erik Østergaard.- Enhver politisk løsning til fordel for PostNords virksomhedsdrift vil vi se på med stor skepsis. Der vil være stor sandsynlighed for, at enhver beslutning i den retning vil hæmme den frie konkurrence og opretholde eller skabe uligheder gennem brug af eventuel statsstøtte, siger Erik Østergaard og fremfører, at det er vigtigt at understrege, at for ham og DTL handler det her ikke kun om det klassiske postområde.- For det er fortsat uklart, om tabet af egenkapitalen skyldes driftsproblemer med posten, eller om det skyldes dårlig drift af de øvrige forretningsområder, hvor PostNord har involveret sig i direkte konkurrence med private transportører. Jeg finder det helt afgørende, at det sikres, at virksomheder med statslig involvering og med driftsrammer fastsat af det offentlige ikke gives særlig hjælp - hverken i form af statsstøtte eller konkurrencefordele til skade for private konkurrenter. Så vi sætter vores lid til, at EU-Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder, som vogtere af den fri konkurrence, bidrager til at sikre, at enhver løsning, der findes på problemerne i PostNord, også sikrer den frie og lige konkurrence med vores medlemmer, siger Erik Østergaard, der har noteret sig, at Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Økonomi- og indenrigsministeriet samlet har sat gang i et arbejde med at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.- Det ville være passende, om dét arbejde begyndte med at tage fat om PostNord, siger Erik Østergaard.