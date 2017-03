Norsk færgerederi sejler 2016 hjem med et forbedret resultat

Rekordår på flere områder



Af: Redaktionen - Vi er glade for at kunne melde så godt et resultat ud. Etter tunge investeringsår og juridiske kampe i 2014 og 2015 kunne vi i 2016 fokusere fuldt og helt på at tilbyde det bedst mulige produkt. Det har givet resultater, som vi er stolte af at vise frem, siger Rickard Ternblom, der er koncernchef i Fjord Line.Resultatet for fjerde kvartal 2016 viste gennemgående positive tal for selskabet, der eksempelvis sejler med to gasdrevne færger mellem Danmark og Norge. I årets tre sidste måneder steg omsætningen med 45 procent. Og i en ellers traditionelt udfordrende periode på året for rejsebranchen var tabet desuden halveret i forhold til 2015.



Ser man på 2016 som helhed, kan Fjord Line glæde sig over en stigning i omsætningen på 29 procent på baggrund af 10 procent flere passagerer, 8 procent flere biler og et fragtvolumen, der lå 12 procent højere end året før.





Resultatforbedring er hovedsageligt drevet af trafikvækst, højere indtægter per gæst, effektiv drift og lavere omkostningsniveau.





Samtlige fire skibe i Fjord Lines flåde, henholdsvis MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord, som sejler på ruterne Hirtshals-Stavanger-Bergen og Hirtshals-Langesund, HSC Fjord Cat på ruten mellem Hirtshals og Kristiansand og MS Oslofjord, der sejler mellem Sandefjord og Strømstad, har bidraget til væksten.





Fjord Line fremhæver, at der har været en særlig god udvikling på ruten over Oslofjorden mellem Sandefjord og Strømstad. Efter at selskabet fik adgang til nye sejltider på ruten 1. oktober 2015, har MS Oslofjord redet på en medgangsbølge. For eksempel steg passagerantallet i fjerde kvartal 2016 med 22 procent sammenlignet med samme kvartal 2015.







Insourcing af taxfree-drift på samtlige skibe har også spillet positivt ind på resultatet for 2016, men vil først give fuld bundlinjeeffekt i 2017.







Rickard Ternblom peger på, at 2016 viser, at Fjord Line for alvor er blevet et konkurrencedygtigt rederi med en lønsom drift.





- Det er en udvikling, vi skal bygge videre på. I år er vi fast besluttede på at tage nye skridt, både hvad gælder kundeoplevelser og resultat, siger han.





Om Fjord Line

Fjord Line er et moderne rederi, der sejler mellem Danmark, Norge og Sverige. Rederiet er i kraftig vækst som følge af ny tonnage og udvidelse af tilbuddet til passagerer og fragtbranchen.

Ud over passagertrafikken har Fjord Line god kapacitet på fragt af arbejdskøretøjer og gods, der håndteres af Fjord Lines fragtafdelinger i Danmark og i Norge.

Fjord Line blev grundlagt i 1993 og har i dag omkring 750 medarbejdere, hvoraf 300 arbejder på land i Hirtshals, Bergen, Stavanger, Egersund, Langesund, Kristiansand, Sandefjord og Strömstad, mens 450 er ansat på søen på helårsbasis. I sommersæsonen øges antallet af ansatte med cirka 150 medarbejdere.

Fjord Line har et obligationslån noteret på Oslo Børs. Rickard Ternblom har været koncernchef i Fjord Line siden 2015.

