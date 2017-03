Salget af personbiler ligger 4.000 over sidste år

Onsdag 1. marts 2017 kl: 11:00

Af: Redaktionen - Hos De Danske Bilimportører glæder vi os naturligvis over, at det gode salg fortsætter. Det er en positiv indikator for forbrugertilliden og transportbehovet i erhvervene. En del af de nye biler bidrager til væksten i bilparken og dermed danskernes mobilitet, men den største del er udskiftninger af den eksisterende bilpark, og det er positivt for såvel miljøet og trafiksikkerheden, idet nye biler helt generelt har lavere udledning og er mere trafiksikre end gamle biler, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør hos De Danske Bilimportører.Hen peger på, at bilbranchen vurderer, at årsagerne til det høje niveau for bilsalget skyldes et fortsat lavt renteniveau, en stigende realløn, samt en mindre stigning i beskæftigelsen og dermed et behov for øget mobilitet.









