Konceptlastbil tester hybriddrivline til fjerntransport

Fakta om Volvo Concept Truck

Volvo Concept Truck er resultatet af den svenske deltagelse i et bilateralt forskningsprojekt, der involverer både den svenske energimyndighed og det amerikanske energiministerium

En amerikansk Concept Truck, SuperTruck-projektet, blev udviklet som en del af det amerikanske energiministeriums SuperTruck-program, der støtter forskning og udvikling, og som har til formål at forbedre transporteffektiviteten for fjerntransporter i Nordamerika

Fakta om Volvo Trucks’ elektriske hybriddrivline

Genvinder energi, mens den kører ned ad en bakke med et fald på over 1 procent, eller i forbindelse med opbremsning. Den energi, der genvindes, lagres i køretøjets batterier og bruges til at strømforsyne lastvognen, når den kører på strøm på flade veje eller mindre stigninger

En forbedret version af Volvo Trucks' chaufførsupportsystem, I-See, som er blevet specielt udviklet til hybriddrivlinen, analyserer den kommende topografi ved hjælp af oplysninger fra GPS'en og elektroniske kort. Ved hjælp af en avanceret algoritme, der er baseret på vejens hældning og den forventede hastighed, beregner systemet den mest økonomiske og effektive brug af både dieselmotoren og elmotoren samt det optimale tidspunkt at bruge den genvundne energi

Ved fjerntransport anslås det, at hybriddrivlinen vil gøre det muligt at have forbrændingsmotoren slukket i op til 30 procent af kørselstiden. Det vil spare mellem 5-10 procent brændstof alt afhængigt af køretøjstypen og køretøjets drift

Type: Volvo Concept Truck

Model: Volvo FH

Motor: Volvo D13 Euro 6 Step C













Af: Redaktionen Volvo Trucks viste sin koncept-lastbil for første gang i maj sidste år og har nu udviklet og forbedret køretøjet endnu mere. I tillæg til forbedringerne af aerodynamikken, rullemodstanden og den reducerede vægt har den nye version også en hybriddrivline - en af de første af sin slags til tunge lastvogne til brug ved fjerntransport.- Vi stræber efter at stå i spidsen for elektromobilitet og konstant flytte grænserne, når det kommer til at reducere brændstofforbruget og emissionerne, siger Claes Nilsson, der er administrerende direktør for Volvo Trucks.- I takt med at samfundet bevæger sig mere og mere over mod vedvarende energi, er vi overbevist om, at elektromobilitet og hybridteknologi i løbet af de kommende år vil blive stadig mere vigtigt. Drivlinen i vores konceptlastvogn er blevet udviklet til at forbedre transporteffektiviteten og dermed hjælpe branchen hen mod bæredygtig transport. Med konceptlastvognen vil vi få værdifuld viden og erfaring, hvilket vil hjælpe os med at udvikle teknologien yderligere, siger han videre.Hybriddrivlinen fungerer på den måde, at den genvinder energi, mens lastbilen kører ned ad en bakke med en hældning på over 1 procent eller i forbindelse med opbremsning. Den energi, der genvindes, lagres i køretøjets batterier og bruges til at forsyne lastbilen med strøm, når den kører på strøm på flade veje eller mindre stigninger. Der er blevet udviklet en forbedret version af Volvo Trucks' chaufførsupportsystem I-See specielt til hybriddrivlinen, som analyserer den kommende topografi for at beregne det mest økonomiske og effektive valg mellem dieselmotoren og elmotoren samt det optimale tidspunkt at bruge den genvundne energi.Ved fjerntransport anslås det, at hybriddrivlinen vil gøre det muligt at have forbrændingsmotoren slukket i op til 30 procent af kørselstiden. Det vil spare mellem 5-10 procent brændstof alt afhængigt af køretøjstypen, specifikationen og drift. Den gør det også muligt at køre med ren eldrift i op til 10 kilometer, hvor køretøjet kører med nul-emission og et lavt støjniveau.- I dag tegner fjerntransport sig for en betydelig andel af det samlede energiforbrug i transportsektoren. Ved brug af hybridteknologi er den potentielle reduktion af brændstof og emissioner betydelig og udgør et vigtigt skridt hen mod vores og samfundets miljømål for fremtiden, siger Lars Mårtensson, der er direktør for miljø og innovation i Volvo Trucks.Volvo Concept Truck bygger på mange af de resultater, der er opnået i forbindelse med dens forgængere - forbedret aerodynamik, rullemodstand og reduceret køretøjsvægt.- Dette er en platform for at få verificeret adskillige nye teknologier, der kan øge transporteffektiviteten, siger Åke Othzén, der er projektchef hos Volvo Trucks.- Nogle af disse nyskabelser er allerede blevet introduceret i vores lastvogne, og nogle vil blive det i nær fremtid. Hybriddrivlinen er delvist baseret på viden og erfaring fra Volvo Bussers hybrid- og elbusser, siger han videre.Specifikationer: