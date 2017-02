PostNord forudser store udgifter i forbindelse med omstilling af brevvirksomheden

Tirsdag 28. februar 2017 kl: 14:30

Af: Redaktionen I de seneste tre år har PostNord sagt farvel til 6.000 fuldtidsansatte på grund af de ændrede forhold, hvor brevmængderne i Danmark er faldet med næsten 80 procent siden 2000.PostNord kommer med følgende kommentar til den aktuelle debat om PostNord i medier og blandt politikere, at koncernen løbende har gennemført rationaliseringstiltag i den danske brevvirksomhed. Men da volumenfaldet tiltog kraftigt i løbet af 2016, blev det klart, at det ikke var tilstrækkeligt med løbende rationaliseringer.- Ledelsen har derfor i løbet af 2016 udarbejdet en helhedsplan for at tilpasse virksomheden og blandt andet indføre en helt ny og finansielt holdbar produktionsmodel i Danmark. Denne plan blev præsenteret for ejerne i efteråret, og siden har der været dialog med ejerne om planens gennemførelse, siger koncernchef Håkan Ericsson.Overgangen til en ny produktionsmodel vil medføre betydelige omstillingsomkostninger. Omkostningerne er hovedsageligt knyttet til de godt 3.000 danske medarbejdere - tidligere statstjenestemænd - der har særlige vilkår, hvis de opsiges. Produktionsmodellen og vurderingen af de økonomiske konsekvenser er blevet fremlagt for PostNords ejere, og der er nu en dialog i gang om, hvordan omstillingen skal gennemføres og dermed også størrelsen på omstillingsomkostningerne.Detaljerne om den nye produktionsmodel vil ifølge PostNord snart blive meldt ud.PostNord oplyser videre, at brevvirksomheden i Sverige fortsat er lønsom på trods af, at digitaliseringen har haft stor indvirkning på den svenske virksomhed. For at sikre den fremtidige lønsomhed er det også i Sverige nødvendigt med den nye postlov, som den svenske regering har annonceret. Med en ny svensk postlov med en mere fleksibel regulering kan PostNord få mulighed for at møde den fortsatte og accelererende digitalisering.