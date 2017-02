Containerchassiset løftede trækkeren

Tirsdag 28. februar 2017 kl: 14:17

Af: Jesper Christensen Ved nærmere undersøgelse kunne det konstateres, at containeren var placeret på chassiset med vægten fordelt på sådan måde, at ca. en tredjedel af containerens vægt stod bag ved den bagerste aksel, hvilket bevirkede, at chassiset - i stedet for at trykket på trækkerens skammel - løftede i trækkeren i stedet for. Dermed havde trækkende hjul stort set ikke kontakt med asfalten. Det var således ikke noget stort mysterium for politifolkene, hvorfor ulykken var sket.Den ukrainske chauffør på det polske vogntog fik på stedet kørselsforbud, ligesom han blev sigtet for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Sagen er nu berammet til retten, hvor der vil blive lagt op til en betinget frakendelse af førerretten til den ukrainske chauffør, ligesom både chauffør og vognmand kan se frem til et bødekrav.