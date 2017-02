Transportbranchen er optimistisk og møder op på messe med individuelle kundeløsninger

Tirsdag 28. februar 2017 kl: 09:46

Af: Redaktionen Der er lidt mere medvind på vejene, og det viser sig blandt andet ved øget efterspørgsel på individuelle og specifikke løsninger inden for opbygninger, kraner og påhængskøretøjer. Og det slår så igen igennem hos flere af de deltagende virksomheder på Transport 2017.BP Trailer A/S, der er en familieejet virksomhed, har specialiseret sig i at lave 100 procent kundetilpassede produkter til transportbranchen. De arbejder gerne længe på et projekt for at nå frem til, hvad den enkelte kunde har behov for. Et af de specialfremstillede produkter, som virksomheden fremviser på messen, er BP Trailers fireakslede udtrækssættevogn til transport af langtømmer.



- Nichearbejde inden for transportbranchen er et specielt dansk fænomen. Fordi landet ikke er større, end det er, skal små og mellemstore vognmandsforretninger kunne løse mange forskellige transportopgaver, og derfor har de brug for individuelle løsninger. For første gang har vi leveret en fireakslet tømmertrailer i Danmark. En kunde, som fik en toakslet trailer sidste år, var så begejstret, at han gerne ville have en fireakslet også. Vi præsenterer den lastet med tømmer på messen, siger salgschef Jens Erik Platz fra BP Trailer.





Hurtig og fleksibel vejhjælp

Transport 2017 kommer også til at byde på fleksible serviceløsninger. TIP Trailer Services, der blandt andet udlejer trailere til logistikvirksomheder og vognmandsfirmaer, præsenterer deres nyhed TIP Roadside Nordic, der kan håndtere breakdown i hele Europa 24 timer i døgnet, 365 dage om året.









TIP Trailer Services præsenterer deres nyhed TIP Roadside Nordic, der kan håndtere breakdowns i hele Europa 24 timer i døgnet, 365 dage om året, på Transport 2017. Foto: TIP Trailer Services.















- Vi ser en øget efterspørgsel på fleksibilitet. Noget af det dyreste for virksomheder i transportindustrien er, hvis trailerne står stille, men med vores service og vejhjælp kan vi lynhurtigt få dem ud at køre igen, siger Christian Hatting Petersen, der er Nordic General Manager hos TIP Trailer Services.





- Transport 2017 er den vigtigste messe på det danske marked, og vi ser derfor meget frem til at få mulighed for at møde både eksisterende og potentielle kunder og fremvise vores nye tiltag, som blandt andet er TIP Roadside, dæk, tank-trailere, moving floors med mere, siger han videre.





Styr en kran med virtual reality-briller

En helt særlig nyhed inden for kraner, opbygninger og påhængskøretøjer kan også findes til Transport 2017. SAWO A/S, Nordeuropas største leverandør af lasthåndteringsudstyr, præsenterer en knap 3.000 kvadratmeter stor stand spækket med mange forskellige produktnyheder. På standen bliver der blandt andet indrettet en skovafdeling med en simulator i et førerhus. Det er muligt at prøve simulatoren HiVision, som er helt ny på markedet.







Opbyggervirksomheden Sawo har eksempelvis simulatoren HiVision med på Transport 2017, hvor der bliver mulighed for at prøve at styre en kran direkte fra et førerhus. Foto: Sawo A/S.











- HiVision til skovkraner er en innovativ nyhed, der gør det muligt at styre kranen inde fra lastbilens førerhus med virtual reality-briller og joysticks. Som den første i branchen gør HiVision det muligt for kranføreren at sidde sikkert i førerhusets varme i stedet for at fryse i en hytte ved siden af kranen. Det øger både sikkerheden, udsynet og komforten for brugeren, fortæller marketingkoordinator hos SAWO, Vivian K. Knudsen.





De nævnte og mange andre produktnyheder kan opleves på Transport 2017, der finder sted i dagene 23.-25. marts i MCH Messecenter Herning.



























