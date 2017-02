DSB ændrer i sin ledelse

Mandag 27. februar 2017 kl: 19:07

Administrerende direktør, Flemming Jensen

Økonomidirektør, Thomas Thellersen Børner

Direktør for Drift, Anders Egehus

Direktør for Strategi og Togmateriel, Jürgen Müller

Direktør for Kommerciel, Jan Sigurdur Christensen

Direktør for Kommunikation og Branding, Lars Kaspersen

Direktør for Indkøb og Jura, Mette Rosholm

Direktør for HR, Tine Moe Svendsen

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med ændringerne i ledelsen følger en række organisatoriske ændringer internt i DSB, der skal være med til at styrke ledelseskraften og få større gevinst af de mange synergier, der er i DSB.- Med ændringerne har vi skabt det rette organisatoriske grundlag for at være klar til de udfordringer og muligheder, årene frem byder DSB, siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.Direktørkredsen i DSB består fra 1. marts af følgende: