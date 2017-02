S og R vil have billigere el til elbusser

Af: Redaktionen - Vi skal have flere elbusser i Danmark. De støjer mindre, de udleder mindre forurening og er meget bedre for klimaet. Vi kan få flere elbusser, hvis vi siger, at el, der bruges i elbusser, skal være fri for afgifter, siger Martin Lidegaard, der er skatteordfører for Radikale Venstre ifølge dr.dk.Jesper Petersen, der er skatteordfører for Socialdemokratiet, mener, at VLAK-Regeringen som minimum bør være med til at sænke afgiften på el til elbusser til samme niveau som gælder for tog og letbaner.- Hvis du i dag driver et S-tog på el, er der en særlig lav afgift. Hvis du oplader et batteri til at bruge i en el-bus, så er der en noget højere afgift. Vi synes, at de skal have den samme lave afgift, så vi kan få flere elbusser ud på vejene, siger han.Socialdemokratiet og Radikale Venstre er med i elbilforliget sammen med VLAK-Regeringen. Partierne bag forliget ventes at mødes i denne uge.Regeringspartiet venstre vil ikke umiddelbart kommentere forslaget, mens det bliver positivt modtaget af De Konservative, der kom med i regering sammen med Liberal Alliance i efteråret.Flere europæiske producenter af busser forventer, at 70 procent af de bybusser, der bliver leveret om otte til 13 år vil være el-drevne.