Fartkontrol.nu er blevet en del af et fartkontrolsystem

Mandag 27. februar 2017 kl: 12:18

Opfinder Freddy Søresen fra Aalborg glæder sig til at byde de mange nye brugere velkommen i Saphe fællesskabet.

Af: Redaktionen Saphe har tidligere samarbejdet med fartkontrol.nu om deling af data. Med opkøbet - og dermed flere brugere og mere indsamlet data - får virksomheden mulighed for at udvikle nye funktioner i systemet med endnu mere fokus på trafikadfærd og -sikkerhed.





Data skal skabe bedre flow i trafikken

Hos Saphe fartkontrol-system, der er udviklet og markedsført af den nordjyske opfinder Freddy Sørensen, arbejder man lige nu på at udnytte det store antal brugere til bedre underretninger om ulykker, trafikkøer og spærrede veje. Derfor kommer opkøbet - samt det vækstgrundlag i forhold til at udvikle mere trafiksikkerhed og bedre adfærd, som det medfører, på det helt rigtige tidspunkt.





Teknologien gør os til bedre trafikanter

- Mange af Saphes brugere fortæller, at de har større opmærksomhed i trafikken, fordi de modtager meldinger fra den lille enhed i forruden. De sætter farten ned og øger dermed sikkerheden på vejene. Flertallet af de, som bliver taget i en fotofælde, har nemlig ingen hensigt om at overtræde loven ved at køre for stærkt. De følger bare flowet i trafikken og forholdene på vejene, hører radio, taler med hinanden og kommer derfor nemt til at øge hastigheden en smule. Denne adfærd afhjælper Saphe, siger Freddy Søresen.





Bruger pengene på sikkerhed frem for på bøder

Freddy Sørensen tilføjer desuden, at det koster 1.000 kroner at overskride hastigheden med 10 procent. Et hurtigt regnestykke viser, at Saphe, der koster lidt under 500 kroner, kan betale sig selv, hvis blot den forebygger en enkelt bøde for en hastighedsovertrædelse.





Saphe oplyser på sin web-side, at eksempelvis DanTaxi, der er Danmarks største taxi-selskab, har indkøbt 500 Saphe-enheder. De er leveret til Aalborg-centralen, som servicerer Jylland.





























