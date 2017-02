Myndighederne i Tyrol indfører ny miljøvignet

Mandag 27. februar 2017 kl: 12:04

Af: Redaktionen Den nye forordning medfører, at stort set alle lastbiler, der kører på Inntal-motorvejen mellem Kufstein og Zirl, skal være forsynet med en miljøvignet, der dokumenterer euronormen på lastbilens motor. Motorvejen er meget benyttet af vognmænd, der udfører godstransport mellem Nordeuropa og Italien via Brennerpasset.Der er mange indskrænkninger i trafikken på Inntal-motorvejen. Nogle køretøjer, afhængig af deres euronorm, er undtaget indskrænkninger. Men de skal så til gengæld mærkes.På delstrækningen på A12 Inntalautobahn (Kufstein - Zirl i begge retninger) er det fra 1. maj til 31. oktober forbudt at køre med lastvogne med en totalvægt på over 7,5 ton. Forbuddet gælder fra klokken 22 den ene dag til klokken 5 næste morge samt på søn- og helligdage fra klokken 23 til klokken 5.Fra 1. november til 30. april gælder forbuddet fra klokken 20 til klokken 5, samt på søn- og helligdage fra klokken 23 til klokken 5.

Kørsel med køretøjer, som opfylder Euro 6-normen, er ikke omfattet af forbuddet, forudsat at euronormen fremgår af et mærke på køretøjet eller alternativt, at det i en overgangsperiode kan dokumenteres ved hjælp af dokumenter i køretøjet.







Pr. 1. maj bliver mærkningskravet til tunge køretøjer skærpet. Tunge køretøjer med motorer, der er klassificerede efter Euronorm III, IV, V og VI, skal herefter være udstyret med et godkendt skilt, som koster 2,50 Euro.





De østrigske myndigheder gør i den forbindelse også opmærksom på, at eventuelle udenlandske miljømærker ikke har nogen gyldighed i Østrig.





