Hvem skal være Årets lærling 2017

DI’S REGIONALFORENINGER SPØRGER:

Mandag 27. februar 2017 kl: 11:32

Af: Redaktionen I de sidste to regionalforeninger - DI Østjylland og DI Randers-Norddjurs - uddeles i stedet Dansk Industri og Håndværks Medaljefonds.Alle elever og lærlinge, der i løbet af det seneste år har færdiggjort - eller næsten færdiggjort - en erhvervsuddannelse på en DI-medlemsvirksomhed, kan komme i betragtning.- Det er en fordel, men ikke et krav, at de har gode karakterer. Til gengæld er det vigtigt, at indstillingen beskriver og fremhæver særlige, ”sjove” eller inspirerende historier om personen, siger underdirektør Hanne Schou, DI Regionalforeninger.De 17 vindere vil blive hædret i regionalforeningerne i løbet af maj og juni. Udover et ur, diplom og blomster inviteres de også til en frokost med formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, samt administrerende direktør Karsten Dybvad, DI i Industriens Hus i København.- Der er udsigt til stor mangel på faglærte samtidig med, at tilgangen til erhvervsuddannelserne gennem mange år har været faldende. Derfor skal vi gøre en stor indsats for at inspirere flere dygtige unge til at tage en erhvervsuddannelse inden for industrien, siger Hanne Schou.- De regionale vindere er gode forbilleder for mange andre. Men man kan heller ikke overvurdere den betydning, det har, at den virksomhed, eleverne og lærlingene arbejder på, sætter så stor pris på dem, at de vil indstille dem til prisen, tilføjer hun.Interesserede kan læse mere om ”Årets lærling 2017” og indstille en lærling via DI's hjemmeside - klik