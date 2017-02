Chaufføren ringer med klokken for nyfødte børn

Mandag 27. februar 2017 kl: 14:00

Af: Redaktionen Klokkenklangen i bybusserne er “Fødselsklokkens Ekko”, hvor 35 chauffører slår på en specieldesignet klokke for at markere, at et nyt barn er kommet til verden.





De 35 chauffører slår på klokken, når de holder stille ved et stoppested, for at opsamle eller afsætte kunder.









Projektet ’Fødselsklokkens Ekko’ er en del af et samarbejde mellem den verdensberømte lydkunstner Andrés Bosshard og Kulturby 2017. Andrés Bosshard har specialdesignet de klokker, som chaufførerne bruger.









Inspirationen er hentet fra Kirstine Roepstorffs værk Gongen på Dokk1, der blandt andet rummer Aarhus’ hovedbibliotek. Her lyder Gogen, når forældre til nyfødte børn trykker på en knap på fødeafdelingen på Skejby Sygehus.



