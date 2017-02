Trafikselskab indfører stikprøvekontrol af overenskomstforhold på Flextrafik-området

Mandag 27. februar 2017 kl: 10:15

Af: Redaktionen I 2015 afsagde Højesteret dom i den såkaldte Færch-sag også kaldet Nortra-dommen. Der har særligt siden Nortra-dommen kunne spores en stigende bekymring for prisudviklingen i trafikselskabernes Flextrafik-ordninger, hvor øget priskonkurrence og faldende priser har skabt næring til mistanke om, at chaufførernes arbejdsforhold og lønningsniveau ligger under det overenskomstfastsatte niveau.Trafikselskabet Movia er som stor udbyder af offentlig servicetrafik optaget af at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne i de mange kontrakter, som Movia indgår.







Derfor besluttede Movias bestyrelse i december sidste år, at trafikselskabet skal øge kontrollen med overholdelse af overenskomstforhold i Movias Flextrafik-kontrakter.





Kontrollen betyder, at der føres kontrol med vognmandsvirksomheder med mere end en vogn, som har fået tildelt kontrakt. Kontrollen gennemføres som en stikprøvekontrol, men kan også gennemføres på baggrund af konkret mistanke.





Movia ønsker at nedsætte et kontrolpanel bestående af de relevante arbejdsmarkedsparter til at gennemføre den faglige vurdering af overholdelse af overenskomstforhold. Parterne er allerede inviteret til at deltage i samarbejdet.





Movia vil udover modellen for kontrol fortsat have et link på sin hjemmeside, hvor der kan indgives anmeldelse om overtrædelse af overenskomstvilkår.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.