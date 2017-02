Vognmand i Vendsyssel får nyt MANskab

Fredag 24. februar 2017 kl: 01:00

Af: Redaktionen Den nye trækker er en MAN TGX 26.460 6X2/2 BLS med TipMatic gearkasse med EfficientRoll. EfficientRoll er beregnet til strækninger på landevej og motorvej, der går let ned ad bakke. Systemet sparer brændstof ved at sætte bilen i frigear og lade lastbilen rulle frit, uden at motorens bremsevirkning nedsætter hastigheden.Ud over de tekniske hjælpemidler til at begrænse brændstofforbruget og køre sikkert, er det chaufføren, der sørger for effektiviteten i kørslen. Indsatsen bag rattet er afgørende for sikker og økonomisk køreteknik.Bilen er derudover udstyret med MAN’s Multi Media Center, der har et syv-tommer display som indeholder stemmestyring, håndfri telefoni, Bluetooth audiostream, samt USB og AUX-tilslutning. På den måde kan chaufføren have alt det nødvendige i hverdagen indenfor praktisk rækkevide.Den nye MAN er klargjort hos MAN Servicepartner Poul Asbjørn Olesen i Frederikshavn, og er leveret af salgskonsulent Morten Fanø hos Man Truck & Bus.