Mentorer fastholder transportlærlinge i branchen

Torsdag 23. februar 2017 kl: 23:00

Af: Redaktionen Med udsigten til at få dygtigere lærlinge, der gennemfører uddannelsen og har lyst til at blive i virksomheden, når de er udlærte, begynder flere virksomheder, at udpege erfarne medarbejdere til at være mentorer for nye lærlinge.Mentor støtter lærlingenUniversal Transport og Flytteforretning er et eksempel på, hvordan man kan investere i virksomhedens arbejdskraft. I forbindelse med, at de åbnede et lærlingecenter i 2016, udpegede de også et hold af medarbejdere til at være mentorer. I transportvirksomheden betragter man mentor og lærling som et makkerpar, indtil lærlingen er klar til at stå på egne ben. Derfor er det mentorens opgave at støtte lærlingen både fagligt, socialt og personligt. En af lærlingene, som sagde ”ja, tak”, da lærepladsen tilbød ham en mentor, er 19-årige Nicolaj Tindbæk.- Det har betydet meget for mig at have en mentor. Det er rart at have en, der giver dig gode råd, når du har brug for dem, siger Nicolaj. Kemi er vigtig for at mentorforholdet skal fungere. Derfor måtte Nicolaj selv vælge, hvem af kollegaerne han ville have som mentor. Valget faldt på godschaufføren, Kim Lysengren.





- Jeg synes, at det er sjovt at hjælpe andre og give noget videre. På en måde skal jeg jo vise min hobby til Nicolaj. Jeg brænder for at være chauffør, så det er helt naturligt for mig at fortælle om mit arbejde, siger Kim Lysengren.





Dygtige medarbejdere bliver mentorerMarianne Thomassen er HR-ansvarlig hos Universal Transport og har haft ansvaret for oprettelsen af mentorordningen. Ifølge hende er der mange fordele ved at udnævne dygtige medarbejdere til at være mentorer. Tit kommer lærlingen direkte fra skolebænken, når han eller hun begynder. Mentoren kan hjælpe lærlingen med hurtigere at vænne sig til at være på en arbejdsplads og lære arbejdsgangene at kende.









- Mentoren kender jo allerede de andre kollegaer, så han kan være med til ”at åbne døren” for lærlingen, så han eller hun bliver en del af fællesskabet og kommer til at fungere godt socialt, siger hun og forsætter:









- Vores medarbejdere er jo dygtige til deres arbejde, så det giver god mening, at de også hjælper de nye lærlinge med det faglige og hvis der er små problemer.





Tre gode råd om mentorer i transportbranchenJette Lindskov er faglærer på EUC Lillebælt og underviser blandt andet på AMU-kurset ”Transportbranchens mentoruddannelse”. Hun har tre gode råd til at komme i gang med at etablere en mentorordning. Ifølge faglæreren er det vigtigt, at:Mentoren skal være engageret og have lyst til at støtte en ung lærling – både fagligt, socialt og personligtLedelsen bakker op om mentorordningen. Det nytter ikke noget, at det er mentorens ”eget projekt”En chef og den kommende mentor udveksler erfaringer både inden I etablerer mentorordningen og løbende





Fakta om Transportbranchens mentoruddannelse:

Hvad: En AMU-kursuspakke

Varighed: 3 dage

Hvor: 8 skoler er godkendt til at udbyde AMU-kursuspakke

Hvem: Transportbranchens mentoruddannelse er for den medarbejder, som har en hverdag sammen med en transportlærling. Fx som daglig leder, lærepladsansvarlig eller som udvalgt kollega, der er særlig opmærksom på, at lærlingene trives.

Bonus: Transportens Udviklingsfond bakker op om Transportbranchens mentoruddannelse ved at tildele medlemsvirksomheder en mentorbonus på 5.000 kroner, hvis de uddanner en medarbejder via Transportbranchens mentoruddannelse og i samme kalenderår ansætter en lærling





Skal virksomheden have en mentorordning? I nedenstående korte film kan man få tips og tricks til, hvordan man får en mentorordning i virksomheden, og hvordan man bliver en god mentor for transportlærlinge.





Der er følgende lektioner på youtube:





Lektion 1: Mentor i transportbranchen

Lektion 2: Ung og ny på arbejdsmarkedet

Lektion 3: Sådan afstemmer man forventninger

Lektion 4: Sørg for en ordenligt velkomst

Lektion 5: Samtale og feedback

Lektion 6: Sammenhæng mellem skole og virksomhed









Interesserede kan læse mere om en mentors arbejde tilmelde sig Transportbranchens mentoruddannelse





