Hvad er det - en ny bus????

Torsdag 23. februar 2017 kl: 21:13

Af: Jesper Christensen Kendere af køretøjer har allerede nu fundet ud af, hvad billedet i toppen dækker over. En hvid MAN - en treakslet MAN TGX 26.500-trækker.Jess Abildskou fortæller til transportnyhederne.dk, at det er lidt en tilfældighed, at selskabet kører ind på godstransportområdet og skal trække for Samskib på Aarhus Havn.- Jeg syntes, det kunne være spændende at komme tilbage i gods. Og da jeg har en super chauffør, der gerne tumle med projektet, hoppede jeg på, siger Jess Abildskou til transportnyhederne.dk