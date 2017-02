Dæk-firma ruller ud med Volvo FL

Onsdag 22. februar 2017 kl: 22:53

Af: Redaktionen Den nye Volvo FL har en totalvægt på 16 tons og en 280 hk 8-liters motor, Allison automatgearkasse, navreduktion og parabelfjedre på begge aksler. Derudover er den med dagsførerhus med komfort-førerhuspakke, cyklist-/bakkamera, navigation og meget mere.På chassiset har NDI - Nordisk Dæk Import, der står bag Super Dæk Service, selv monteret en frontmonteret HMF 1520-K2 kran med klo til at skifte dæk i terræn på dumpere og store maskiner samt et ca. 5,2 meter lad.Bilen har også en separat kompressor og generator til at trække det udstyr, der skal bruges, når bilen er ”i marken”.Bilen er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus.