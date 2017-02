Lastbilløsninger holder i kø for at blive vist frem på Transport 2017

Onsdag 22. februar 2017 kl: 12:56

Et kig inden for i den nye fremtidslastbil Iveco Z-Truck, som præsenteres på Transport 2017. (Visualisering: Iveco)

Morgendagens lastbil

Af: Redaktionen Fremtidslastbilen Iveco Z-Truck bliver for første gang i Danmark præsenteret på Transport 2017. (Visualisering: Iveco)- Producenterne har fokus på brændstoføkonomi, økonomisk bæredygtighed og overblik via it, og det har udmøntet sig i ganske forskelligartede tiltag. Nogle satser på forbedrede mekaniske komponenter, mens andre lancerer avancerede flådestyringsværkstøjer, der følger chaufførernes kørselsmønster. Og så præsenterer vi på Transport 2017 for første gang fremtidslastbilen Iveco Z-Truck, der kører på gas og byder på et væld af vilde og innovative ideer, siger Betina Engholm, der er projektleder på Transport 2017.Fremtidslastbilen Iveco Z-Truck forvetes at blive en af messens helt store eksponenter for nytænkning. Z'et står for zero, hvilket refererer til nul CO2-udledning, nul uheld og nul spild af tid. Det første skal nås ved at bruge flydende biogas, der gør det muligt for langtursbilen at køre 2.200 kilometer på en tank uden CO2-udledning. Førerhuset i Z-Truck ligner noget fra et rumskib i en science fiction-film og indebærer avanceret brug af automatiseret kørsel til fordel for trafiksikkerheden.



- Vi står over for en revolution sat i gang af omtanke for miljøet, samt økonomi og sikkerhed ombord og omkring køretøjet. Med Z-Truck og dens 29 patenterede nytænkninger definerer vi, hvor langt vores bestræbelser kan føre os ind i fremtiden, siger Lars Beck, der er administrerende direktør hos Iveco i Danmark.





Masser af nyheder

Hos Volvo Trucks er esset en ny dobbeltkobling, mens konkurrenterne hos Scania fremviser deres nye lastbilsserie, som i efteråret blev hædret som International Truck of The Year 2017.





- Scania lastbilerne er som standard "connected" og uploader automatisk data fra den aktuelle kørsel, hvilket blandt andet tjener som input til individuelle vedligeholdelsesplaner. Desuden er lastbilerne spækket med elektroniske hjælpemidler som intelligent fartpilot, der læser vejen tre kilometer frem og automatisk optimerer gasgivning og gearskift til gavn for brændstoføkonomien, siger Anton Freiesleben, salgsdirektør for Scania Danmark.





Hos Scania’s søstre i VW-koncernen - MAN - bliver flådestyringsværktøjer en af de vigtigste nyheder på messen.





- Det helt store buzzword i branchen er på godt dansk connectivity. Altså, hvordan man linker sig op til al den data, lastbilerne besidder. Udfordringen er, at hvert mærke har haft sit eget system, hvilket ikke hænger sammen med virkeligheden, hvor vognmænd ofte har flere forskellige mærker i bilparken. MAN har derfor udviklet det cloudbaserede system RIO, der inkluderer konkurrenternes køretøjer, fortæller Claus Lindholm, der er Markedskommunikationschef hos MAN Truck & Bus Danmark.





Fakta

Transport 2017 bliver Skandinaviens største indendørs fagmesse for transportbranchen og gennemføres for 14. gang i MCH Messecenter Herning i dagene 23.-25. marts



















