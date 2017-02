Samarbejde skal køre med elektriske lastbiler

Tirsdag 21. februar 2017 kl: 14:22

Af: Jesper Christensen Lastbilerne skal bruges til distribution i bycentre og skal på gaderne i slutningen af året i forbindelse med et test-forløb.









CNL har planer om at udvide brugen af el-drevne lastbiler i bycentre og bynære områder fra 2020 for på den måde at gøre en aktiv indsats for at reducere udslip fra lastbiler, der kører i byerne.









MAN skal levere el-lastbiler med totalvægte fra 12 og op til 26 ton. Bilerne skal testet af ni af den 15 medlemmer af CNL - Gebrüder Weiss, Hofer, Magna Steyr, METRO, Quehenberger, REWE, Schachinger, SPAR og Stiegl









Den nævnte aftale blev underskrevet 20. februar i østrigske Steyer, hvor MAN har et anlæg, hvor der bliver produceret MAN TGL og TGM-modeller.









Council für nachhaltige Logistik (CNL) bakkes op af 15 af de støste østrigske virksomheder inden for handel, logistik og produktion for at tage et skridt mod en mere bæredygtig logistik.









CNL er forbundet med Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit ved Universität für Bodenkultur Wien (BOKU).









MAN oplyser i forbindelse med samarbejdsaftalen med CNL, at der fra begyndelsen af 2021 vil komme en serie af el-drevne lastbiler på markedet.

