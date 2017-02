Den svenske regering åbner for 74 tons lastbiler

Tirsdag 21. februar 2017 kl: 14:05

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade godspropositionen vid en pressträff hos åkeriet Road Cargo i Årsta. (Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet)

Af: Redaktionen Ved at øge totalvægten til 74 ton, kan den enkelte lastbil medbringe mere gods og dermed bidrage til færre transporter, færre lastbiler på vejene og bedre energiudnyttelse med mindre miljøbelastning til følgeDen svenske regering har som mål, at mere godstransport sker med enten tog eller skib frem for med lastbil. Men realistisk set er der områder, hvor det ikke kan lade sig gøre at erstatte lastbiltransporter med andre transportformer. Her vil en højere totalvægt betyde, at lastbiltransporterne også bidrager til en mere bæredygtig transport. Regeringen i Sverige fremhæver i den forbindelse eksempelvis transport med tømmer fra skovene.- 74 tons lastbiler giver fordele for både job og klima. Jobbene støttes, fordi industriens godstransporter effektiviseres og vognmandsforretningernes konkurrencekraft forbedres. Tungere lastbiler er en del af regeringens arbejde for, at Sverige skal være et af verdens første fossil-frie velfærdslande, siger infrastrukturminister Anna Johansson (S).Den svenske regering har taget flere initiativer til at fremme godstransport med tog og skib - eksempelvis øget vedligehold af banenettet og lavere skat på søfartsområdet (tonnageskat).På vejtransportområdet har den svenske regering sat ordnede vilkår højt på dagsordenen - eksempelvis bøder for brud på cabotage-reglerne og klampning af lastbiler, hvor chaufføren er blevet taget i lovbrud og ikke må køre videre. Senere på året vil den svenske Transportstyrelse præsentere et omfattenede oplæg på godstransportområdet med blandt andet fokus på bestilleransvar.