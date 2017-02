Tunnelbyggeriet på Cityringen er afsluttet

Tirsdag 21. februar 2017 kl: 12:28

Fakta:

Når Cityringen åbner i juli 2019, får hovedstaden en ny metrolinje, der med sine 15, 5 kilometer lange underjordiske tunneler binder Østerbro sammen med Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro og Indre By

Cityringen får 17 nye stationer i det centrale København. Samtidig etableres der nye metrolinjer til Nordhavn og Sydhavn

I 2020 vil seks af de 10 mest travle stationer i Danmark være metrostationer. Til den tid vil metroen have 116 millioner passagerer årligt. Det svarer til 370.000 påstigere hver dag. Metroen satte i 2016 ny rekord med et årligt passagertal på knap 61 millioner

Cityringen er det største anlægsprojekt i Danmark i disse år, og det største anlægsprojekt i hovedstaden siden Christian IV anlagde Christianshavn i 1600-tallet

De fire tunnelboremaskiner Nora, Tria, Minerva og Eva er opkaldt efter de gamle telefoncentraler i København. De fik deres navne i forbindelse med en åben offentlig konkurrence

Af: Redaktionen Dermed har projektet nået en ny milepæl, og det store anlægsprojekt bevæger sig nu ind i den sidste fase med klargøring af stationer og tunneler samt testkørsel.På vejen gennem hovedstadens kalk, grus, sand og sten har tunnelboremaskinerne og deres mandskab klaret store udfordringer som at bygge under ældre bygninger som Marmorkirken og Magasin, ligesom man har klaret svære geologiske forhold som Rådhusdalen ved Rådhuspladsen.Ankomsten af milepælen betyder et farvel til de fire tunnelboremaskiner og deres besætninger. Derfor var der både stolthed, glæde og vemod at spore blandt metromedarbejderne.- Det er en helt særlig følelse at stå her med en metroring, der er forbundet hele vejen rundt. Det har krævet tusindvis af arbejdstimer fra dygtige medarbejdere, stor opbakning fra vores mange naboer og ikke mindst en visionær beslutning fra politikerne om at give hovedstaden et trafikalt løft. Vi har stadig meget arbejde foran os frem til åbningen, men det er en fantastisk dag for projektet, sagde Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.