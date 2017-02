Distributionsvognmænd kan blive helt elektriske

Tirsdag 21. februar 2017 kl: 12:03

Emissionsfrie og stølsvage

Af: Jesper Christensen I september sidste år viste Mercedes-Benz en prototype på en tung, eldreven lastbil til distributionskørsel. Den tyske lastbilproducent melder om overvældende reaktioner og sender nu en mindre serie af 25-tons bilen Urban eTruck i produktion og test hos over 20 forskellige kunder. Urban eTruck bliver ifølge Mercedes-Benz verdens første tunge og helt eldrevne lastbil.- Vi tager dermed de første skridt mod en fuld serieproduktion, og i 2020 vil vi have bilen fuldt lanceret, siger Stefan Buchner, der er global chef for Mercedes-Benz Trucks.Mercedes-Benz peger på, at urbanisering og distributionskørsel i byerne kun vil stige i fremtiden, og at det er med til at skabe et større behov for elbiler, som kan udføre leverancer med minimal belastning med støj og røg. Hos Mercedes er man sikker på, at dette er en sektor, hvor eldrevne biler vil slå igennem inden længe. Batteriernes vægt er ikke længere et stort problem, og kombinationen af kortere afstande og faste terminaler med relativt lange laste-tider er perfekt for eldrevne biler.Urban eTruck, der har en nyttelast på 12,8 ton, er emissionsfri og stille som en hvisken, hvor den kører. I løbet af 2017 vil et antal biler slippes løs i trafikken i Tyskland for at vurdere, hvordan bilen fungerer i drift i virkelighedens verden - ikke mindst lade- og batterisystemet. Det bliver både 18- og 25-tons versioner med kasse (med og uden køl) og med forskellige chassisopbygninger.Erfaringer fra andre lastbilproducenter, der har eksperimenteret med el-drift, er, at de elektriske drivliner fungerer teknisk fint, når der er strøm på bilen. Hos Mercedes-Benz’ tyske konkurrent MAN Truck & Bus har man erfaret, at den største kilde til driftstop med el-drevne biler har været, at chaufførerne har glemt at sætte stikket i, så der kunne komme strøm på batteriet efter dagens kørsel.