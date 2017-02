Politiet vil stoppe uopmærksomme bilister

Mandag 20. februar 2017 kl: 14:28

Så langt kører man i blinde

Af: Redaktionen Politiet møder alt for ofte synet af en bilist, der kører ud af vejen og slingrer fra side til side. Det viser sig i mange tilfælde, at føreren sidder og roder med sin mobil. Og det er alle trafikanter - bilister i personbiler, varevogne, lastbiler og busser - og på scootere og cykler - der brugte deres håndholdte mobil, mens de kørte i trafikken.- Der er uopmærksomhed involveret i omkring hvert tredje trafikdrab på vejene. Derfor er det vigtigt, at trafikanterne har fokus på trafikken, når de kører på vejene. Alt for ofte stopper vi folk, der roder med mobil, papirer eller noget helt tredje, mens de kører. Det fjerner fokus og øger risikoen for alvorlige ulykker, siger Erik Terp Jensen, der er chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.354 har mistet livet I de seneste uger har en landsdækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension samt landets kommuner mindet trafikanterne om, at når de sidder bag rattet, så skal de holde fokus på trafikken.Set over fem år har 354 mennesker mistet livet i trafikken i ulykker, hvor de selv eller andre har været uopmærksomme. Dertil kommer en masse tilskadekomne personer, som ikke er opgjort. Det er på den baggrund, at den landsdækkende kampagne ”Kør bil, når du kører bil” vil have flere til at koncentrere sig, når de kører ude i trafikken.







50 km/t.: 56 meter

80 km/t: 89 meter

110 km/t: 122 meter

Gode råd

Drop mobilen og sociale medier, mens du kører bil

Hold ind til siden, hvis du skal indstille din GPS eller ringe

Hold ind til siden og få ro i bilen, hvis børnene er urolige og kræver din opmærksomhed

Lad være med at lede efter ting, du taber. Kør ind til siden - eller vent til du kommer frem

Kig på trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer

Få andre i bilen til for eksempel at skrue låget af din vandflaske, taste på GPS, række dig solbriller med mere.

Så mange har fået en bøde for at tale i håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken (bil, varevogn, lastbil, bus, knallert og cykel):

Politikreds 2016 2015 2014 Nordjylland 3.099 4.729 4.942 Østjylland 3.404 3.746 3.426 Midt- og Vestjylland 2.551 3.077 2.702 Sydøstjylland 4.295 4.409 4.205 Syd- og Sønderjylland 1.916 3.397 3.227 Fyn 3.087 3.558 3.947 Sydsjælland og Lolland-Falster 1.661 2.314 3.114 Midt- og Vestsjælland 2.488 3.187 3.534 Nordsjælland 1.560 2.240 2.694 Københavns Vestegn 2.669 3.707 3.618 København 5.008 6.452 8.115 Bornholm 166 131 137 Total 31.675 40.947 43.661



(Kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter).





Hvis man kigger på ens mobil i fire sekunder, så kører man så langt i blinde:

