Regeringen i Sverige foreslår en historisk klimareform

Mandag 20. februar 2017 kl: 13:36

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen De nye klimapolitiske rammer for Sverige omfatter nye klimamål, en klimalov og et klimapolitisk råd.- Klimaloven er historisk og betyder et epokeskift for Sverige. Præcis som vi skal have styr på finanspolitikken, så behøver vi styr på klimapolitikken. Der her er den vigtigste reform, som vor generation af politikere kommer til at vedtage for Sveriges unge, vore børn og børnebørn, siger statsminister Stefan Löfven og fortsætter:- Sverige skal være et af verdens første fossilfrie velfærdslande.Den svenske klimalov indeholder grundlæggende bestemmelser om regeringens klimapolitiske arbejde. Den svenske S-Regering skal i budgetforslagene hvert år aflevere en klimaredegørelse til Rigsdagen og fremlægger en klimahandlingsplan for hver mandat-periode.- Nu er det slut med tilfældighederne i klimapolitikken. At et stort flertal i Rigsdagen står bag rammerne, giver langsigtethed og stabilitet. Det er præcist, hvad klimapolitikken behøver, siger Isabella Lövin, der er minister for internationalt udviklingssamarbejde og klima.Hun peger på, at omstillingen giver enorme muligheder i form af nye arbejdspladser, bedre sundhed og konkurrencekraftDen svenske regering foreslår som et langsigtet klimamål, at Sverige senest i 2045 ikke skal have noget nettoudslip af drivhusgasser til atmosfæren.Bag rammerne for de nye klimapolitiske rammer i Sverige står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna, samt i visse dele af Vänsterpartiet.Den svenske regeringen foreslår, at klimalovgivningen træder i kraft 1. januar 2018.