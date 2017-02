Flere danskere rejser på ferie i Norden

Mandag 20. februar 2017 kl: 12:22

Af: Redaktionen Stena Line har i 2016 oplevet en vækst på knap 15 procent på rejser til begge nordiske lande. Årsagerne til den stigende efterspørgsel er mange, men skal ifølge rederiet først og fremmest findes i aktive naturoplevelser, sikkerheden og muligheden for at få noget for pengene.- Mange danskere efterspørger rejser, hvor de kan opleve den spændende natur helt tæt på – som på campingferie, hvor naturen, den friske luft og friheden er noget af det, der trækker. Selvom vi i Danmark har en smuk natur, er den svenske og norske natur noget helt specielt, fordi den er så anderledes fra den danske. Her finder du fjelde, elve, skærgårde og klipper. Natur, som vi ikke kender hjemmefra, og som derfor fascinerer mange af os, siger Tina Bering, der er Business Support Manager hos Stena Line.Sikkerhed og økonomi spiller også ind i danskernes valg af Sverige og Norge som foretrukne feriedestinationer. Den overordnede uro i verden, ikke mindst i Sydeuropa og Mellemøsten, er ifølge Stena Line medvirkende til, at sikkerhed er blevet vigtigere, når rejsemålet skal bestemmes.- Vi søger det nære og det sikre, og her vinder Norge og Sverige over nogle af de mere eksotiske rejsemål, når sommerferien skal bestilles. En anden grund, til at folk vælger at holde ferie i Sverige, er den favorable valutakurs. Den svenske krone falder og falder. For knap et år siden kostede 100 svenske kroner 81,5 danske kroner. I dag er prisen for 100 svenske faldet til omkring 75 danske, så der er penge at spare alene på kursen, siger Tina Bering.På baggrund af den stigende efterspørgsel lancerer Stena Line flere nye rejsetilbud for sommeren 2017, under nøgleordet Nærvær, i forbindelse med deres deltagelse på feriemessen ”Ferie for Alle” i Messecenter Herning den 24.-26. februar.