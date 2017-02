Tyv truede buschauffør og stjal hans bus i Nørre Snede

Mandag 20. februar 2017 kl: 11:57

Af: Redaktionen Senere på aftenen blev bussen fra busoperatøren Umove lokaliseret på vej i sydlig retning ad motorvej E45. Flere politipatruljer blev sat ind for at standse bussen. En patrulje satte efter bussen, mens andre forberedte sig på at tage i mod bussen længere sydpå. Ved Rødekro lagde politiet sømmåtter ud for at tage imod bus-tyven.

Bussen blev bragt til standsning af en forankørende lastbil, der kørte ind over sømmåtterne og punkterede. Bustyven - en 49-årig mand fra Nordjylland - forsøgte at stikke af til fods, men han blev i løbet af kort tid anholdt.

Da bussen blev stjålet i Nørre Snede, der hører under politiet i Midt- og Vestjylland, er det politiet her, der tager sig af sagen.







© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.