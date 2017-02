Rederi har gjort to færger klar til batteridrift

Mandag 20. februar 2017 kl: 11:21

Om Scandlines Helsingør-Helsingborg

Scandlines Helsingør-Helsingborg er en færgerute, som med afgange hvert kvarter dagæogt transporterer op til 50.000 passagerer og 9.000 biler over Øresund med en overfartstid på 20 minutter

I 2016 transporterede Scandlines Helsingør-Helsingborg 7,3 millioner passagerer plus 1,4 millioner personbiler, 410.000 lastbiler og 20.000 busser, hvilket svarer til omkring 20 procent af de køretøjer, der krydsede Øresund

Overfarten bidrager til at skabe omkring 2.000 afledte job i regionen

