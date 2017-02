Nyscan har fået ny eftermarkedskonsulent

Mandag 20. februar 2017 kl: 10:59

Af: Redaktionen Med udgangspunkt i Køge vil Benny Hansen både servicere Nyscans nuværende kunder og opsøge nye med alle koncernens servicetilbud inden for vedligeholdelse og reparation af lastbiler, trailere og andet rullende transportmateriel.Benny Hansen kommer til Nyscan med en alsidig lastbilbaggrund i værktøjskassen. Han er oprindelig uddannet som lastbilmekaniker hos det daværende Bohnstedt-Petersen i Nykøbing F. Da svendebrevet var i hus, arbejdede han i nogle år som svend. Derefter gik turen ud på de danske og europæiske landeveje som eksportchauffør, inden turen igen gik tilbage til Nykøbing F og undervisningsjobbet hos CELF.Administrerende direktør i Nyscan, Claus Hofman, glæder sig over, at Benny har påtaget sig jobbet som Nyscans nye eftermarkedskonsulent efter Ronni Olsen, der er vendt tilbage til Nyscans afdeling i Vordingborg som værkstedsleder.- Benny Hansen har en solid teknisk baggrund. Desuden kender han både lastbil- og transportbranchen indefra, så vi anser ham som en rigtig god efterfølger til Ronni, siger Claus Hofman.