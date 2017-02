Virksomhedsejere kan bruge deres private NemID i deres virksomhed

Mandag 20. februar 2017 kl: 10:33

Fakta:

Der findes i dag cirka 600.000 virksomheder. Det forventes at ca. 515.000 vil kunne få glæde af den nye løsning, hvilket svarer til ca. 85 procent. Konkret betyder det, at alle enkeltmandsvirksomheder og over 75 procent af alle danske anpartsselskaber og iværksætterselskaber kan benytte den nye it-løsning. Det forventes, at den nye løsning vil lette erhvervslivets byrder i størrelsesordenen 93 millioner kroner årligt

Den nye løsning virker automatisk. Det vil sige, at hvis man ekempelvis har en enkeltmandsvirksomhed, kan man bruge sit private nøglekort næste gang, man skal tjekke den digitale virksomhedspost

Løsningen er henvendt til både nye og eksisterende virksomheder. Hvis man har fuld tegningsret i virksomheden, kan man bruge sit private NemID på virksomhedens vegne

Løsningen virker på langt de fleste offentlige digitale selvbetjeningsløsninger - eksempelvis Virk, herunder Digital Post, fra 20. februar. Det forventes, at flere og flere private udbydere som for eksempel forsikringsbranchen vil tilslutte sig løsningen hen ad vejen

NemID medarbejdersignaturen vil fortsat være et godt digitalt værktøj for virksomheder, hvor andre end ejeren indberetter til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger

Over 4,7 millioner danskere har NemID

Sammenlagt bruger danskerne NemID cirka 2 millioner dagligt gange

Af: Redaktionen - I de små virksomheder er det ofte ejeren selv, der læser den digitale post, søger refusion ved sygdom eller giver en fuldmagt til en revisor. For dem vil det derfor gøre det administrative arbejde lidt lettere, når de fremadrettet kun behøver at anvende ét nøglekort, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).Ud over adgangen til digital indberetning og digital post med privat NemID, bliver det desuden mere overskueligt at udstede fuldmagter til revisorer og andre rådgivere. Det kommer for eksempel landmænd til gavn, når de får hjælp fra en landbrugskonsulent eller håndværkeren, som får hjælp af en revisor.Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) siger, at det er et længe næret ønske fra virksomhederne, som er blevet indfriet og som vil lette arbejdet med administration og derved frigøre tid til at drive virksomhedernes kerneopgaver.Virksomhedsejere kan fra mandag 20. februar bruge privat NemID, hvis de ejer en enkeltmandsvirksomhed, eller alene kan tegne et iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform. Medarbejdersignaturen er stadig relevant i virksomheder, hvor andre end ejeren indberetter til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.