Transportcenter melder udsolgt

Torsdag 16. februar 2017 kl: 23:00

Af: Redaktionen I de seneste fire måneder er der solgt næsten 300.000 kvadratmeter erhvervsgrunde, som svarer til cirka 42 fodboldbaner. Det er salgsrekord og et godt billede på den udvikling, kommunen oplever i disse år. Køge Kommune godt på vej mod at blive et regionalt kraftcenter. Flere og flere virksomheder flytter til Køge, som ligger geografisk godt med direkte adgang til det europæiske motorvejsnet, en stor erhvervshavn og tæt på København, Hamborg og Malmø. Senest har PostNord flyttet sit logistiklager til Køge, og planlægger nu at lægge endnu mere af koncernen i Køge Kommune. Lidl og Netto er også blandt beboerne, og medicinalvirksomheden Nomeco er ved at bygge i transportcenteret.





I år 2000 var der en bar mark. I dag rummer Skandinavisk Transport Center 30 distributions-, lager-, service- og logistikvirksomheder. Skandinavisk Transport Center har i dag en udstrækning på ca. 1,7 millioner kvadratmeter, hvilket svarer til ca. 240 fodboldbaner. Det nye område bliver på 700.000-800.000 kvadratmeter, og når det er fuldt udbygget, når STC op på 2,5 millioner kvadratmeter og bliver dermed Danmarks største transport- og logistiskcenter.





Velsmurt transportklynge

Benhårdt strategisk arbejde har resulteret i en velsmurt transportklynge i Køge, som tiltrækker virksomheder og skaber arbejdspladser. Det ser lyst ud for Køge, mener direktør for Skandinavisk Transport Center, Thomas Kampmann:





- Vi tilbyder virksomhederne moderne faciliteter, plads til at bygge og let adgang til markeder i Danmark, Sverige, Tyskland og resten af Europa. Det er unikt i Danmark. Det har styrket vores position i det danske transport- og logistiksystem, og jeg tror på, at de vigtige markeder i Nordeuropa er indenfor rækkevidde, siger han.





De nye virksomheder skaber 3.000 nye arbejdspladser og endnu flere i de kommende år. Sammen med de mange nye arbejdspladser, der kommer med åbningen af det nye universitetshospital, regner kommunen med 10.000 nye arbejdspladser og ca. 8.000 nye borgere de næste 10 år.





- En væsentlig del af forklaringen på Køge Kommunes succes er den gode infrastruktur, udvidelsen af erhvervshavnen, men også de vilkår, vi tilbyder virksomhederne. Skatten er lav, der er ingen dækningsafgift, og vi hjælper dem med effektiv og smidig sagsbehandling, siger borgmester Flemming Christensen.





Arbejdspladser, uddannelse og 20 minutter til København

Samtidig med udviklingen af Skandinavisk Transport Center har kommunen udviklet nye boligområder i Borup, Bjæverskov, Ejby, Herfølge og Køge Kyst, og flere er på vej. Befolkningstilvæksten er over landsgennemsnittet og i 2016 rundede kommunen 60.000 borgere. Prognoserne siger, at kommunen om 10 år når borger nummer 68.000. Især københavnerne er tiltrukket af udsigten til lavere huspriser, nærhed til både naturen og København, en ny bystrand og de mange nye arbejdspladser. En helt ny uddannelsesby, Campus Køge, har også set dagens lys. Campus har i dag over 50 uddannelser og en udvidelse er på vej, så Campus kan vokse til det dobbelte.





Ikke langt fra Skandinavisk Transport Center er det nye super-sygehus, Universitetshospital Sjælland, ved at tage form. Med det nye universitetshospital kommer et internationalt forskningsmiljø i topklasse til Køge, og når det er fuldt udbygget rummer Universitetshospital Sjælland godt 4.000 arbejdspladser.





Fakta om historien om Skandinavisk Transport Center

STC er et af Danmarks største sammenhængende erhvervs- og transportområder med et bruttoareal på 170 ha (1.700.000 kvadratmeter

STC bliver udvidet med et nyt område i umiddelbar forlængelse af det nuværende STC i nordlig retning. Det nye område bliver på 700.000-800.000 kvadratmeter

STC er placeret, hvor motorvejene E20, E47 og E55 mødes - tæt på både København og Malmø. Over 100.000 køretøjer passerer dagligt STC

STC tilbyder blandt andet virksomhederne en bygningshøjde på 30 meter, en bebyggelsesprocent på 50 procent, og ingen dækningsafgift eller volumenbegrænsning

På 17 år har STC givet op mod 3.000 arbejdspladser, et tal der ventes at stige til 4.000 arbejdspladser efterhånden som det nye område mod nord udbygges

I 2018 åbner den nye Køge Nord Station på strækningen mellem København og Ringsted med kun 20 minutter i tog til København

