Onsdag morgen lukkede et trafikuheld Øresundsbron

Torsdag 16. februar 2017 kl: 18:00

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge redningstjenesten blev 11 tilskadekomne - nogle alvorligt - kørt på hospitalet, hvor nogle var alvorligt skadede.På vejen ud til broen opstod der lange bilkøer, og en del billister måtte vente ude på forbindelsen omkring ulykkesstedet. Øresundsbron vil sammen med redningstjeneste og politi gennemgå hændelsen og den efterfølgende indsats. Broen åbnede i retning mod Danmark lidt før klokken 10.00, og i begge retninger umiddelbart før klokken 11.00.Både svensk og dansk redningstjeneste arbejdede på ulykkesstedet.- I 2005 skete der en busulykke med otte let skadede personer, og så har vi tidligere haft et mindre harmonikasammenstød. Men overordnet set har vi været forskånet for alvorlige ulykker, siger Ulla V. Eilersen.