USA’s nye regering standser midlertidigt indførelsen af nye regler inden for transportområdet

Torsdag 16. februar 2017 kl: 17:00

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bureau Veritas HSE, der er Skandinaviens førende konsulentvirksomhed inden for kemi, farligt gods og sikkerhedsrådgivning, peger på, at det kommer til at have direkte indflydelse på den amerikanske lovgivning om transport af farligt gods - 49CFR.Derfor bør afsendere såvel som transportører være opmærksom på, at der i en ikke nærmere defineret periode vil være diverse forskelle på UN-numre samt klassifikationer ved samhandel med USA.Eksempelvis er udstyr med en indvendig forbrændingsmotor klassificeret som UN 3528 i henhold til ADR/IMDG og IATA, men i USA vil den skulle kaldes UN 3166.