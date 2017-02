EU-parlamentet og EU-Kommissionen åbner for nye globale regler for transport af skadelige stoffer

Torsdag 16. februar 2017 kl: 15:15

Fakta om HNS-konventionen

Med konventionen sikres bedre muligheder for at opnå erstatning i tilfælde af en ulykke til søs med farlige og skadelige stoffer. Det har betydning for oprydning med videre efter en ulykke, men også for ofre for forurening, typisk fiskere

Konventionens erstatningssystem er to-strenget. For det første skal skibe, som medfører HNS-stoffer som last, udstyres med et forsikringscertifikat, der bekræfter, at skibet har en gyldig forsikring for sit ansvar. For det andet oprettes der en international fond, der skal kunne yde erstatning, hvis erstatningskravet overstiger redernes ansvarsgrænse. Det er importørerne af HNS-stoffer, der skal bidrage til HNS-fonden. Danske virksomheder, som modtager farligt gods ad søvejen, vil også skulle betale

Før IMO-konventionen kan træde i kraft, skal tolv lande, der repræsenterer en tilstrækkelig mængde af den globale tonnage bakke op. Derudover skal landene have oplyst en hvis mængde bidragspligtig HNS-gods.

Af: Redaktionen Den internationale HNS-konvention omhandler ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer (HNS-stoffer). Før konventionen kan ratificeres af Danmark og andre EU-lande, kræver det, at man inden for EU er enige herom, hvilket forventes at ske i løbet af kort tid. Der er nu opnået enighed mellem EU-parlamentet og EU-Kommissionen om at give EU-landene lov til at ratificere konventionen.Udsigten til en løsning glæder Danmarks Rederiforening, som har været med siden, konventionen oprindeligt blev formuleret. Internationalt arbejder Danmark aktivt sammen med andre lande for at afskaffe de barrierer, der måtte være for tiltrædelsen af konventionen, så man kan sikre bedre muligheder for, at konventionen kan træde ikraft. I den forbindelse er EU’s accept ifølge erhvervsjuridisk chef i Danmarks Rederiforening, Henriette Ingvardsen, et vigtigt skridt.- Det er glædeligt, at EU bakker op om konventionen, og vi ser frem til en snarlig ratifikation. Danmarks ratifikation vil sende et signal om, at vi er en søfartsnation, der ønsker at fremme global regulering af ansvar for forurening til søs. Som Danmarks mest globale erhverv er verdensomspændende løsninger vigtige, og her er IMO værktøjet til at skabe lige rammer for søfarten på tværs af kloden, siger Henriette Ingvardsen.